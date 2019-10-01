القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسارتفعت إيرادات السياحة في مصر بقيمة 2.7 مليار دولار لتبلغ 12,57 مليارًا في العام المالي الماضي مقابل 9.8 مليارات في العام 2017/2018.وأوضح التقرير الصادر حديثًا عن البنك المركزي المصري ونشر بالقاهرة اليوم أن ميزان المدفوعات الكلي حقق عجزًا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /2019 مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، فيما كان العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري قد سجل نحو 1.7 مليار دولار.وأشار إلى أن ميزان المعاملات الجاري حقق عجزًا بقيمة 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه، بينما حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 8.5 مليارات دولار في العام المالي 2018/2019 مقابل 22 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 .وكشفت البيانات كذلك عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقابل نحو 26.39 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار.// انتهى //11:23ت م0045