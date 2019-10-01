الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً، التصفيات الأولية الوطنية لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO"، التي تقيمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية ضمن إطار مبادرة المعرفة الرقمية ThinkTech ، التي تعد مظلة لمشاريع توعوية استراتيجية على مستوى المملكة لاستشراف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الواحد والعشرين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء نشئ واعي مبدع، وفقًا لرؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي - الصالات الخضراء -.وتهدف المسابقة التي انطلقت تصفياتها في عدة مناطق إلى إظهار ابداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقا من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.وتبنت مبادرة thinktech مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" على مستوى المملكة من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية في مختلف مناطق المملكة التي استفاد منها قرابة 800 مدرب، وبعد الانتهاء من التدريب تم تسجيل الفريق والاشتراك في المسابقة من خلال الموقع www.wrosaudi.com والحصول على تدريب إلكتروني مجاني ورفع مسودة الابتكار من خلال منصة المشاريع www.be-steam.com أو منصة المبادرة thinktech.sa التي يتوفر من خلالها محتوى يدعم منهجية STEAM وريادة الأعمال لتطوير مهارات القرن الواحد والعشرين، وتأهيلهم مستقبلاً للوظائف المستحدثة للثورة الصناعية الرابعة.وتم تأهيل وتدريب أكثر من 800 فريق على مستوى المملكة بدعم كامل من وزارة الاتصالات لرفع مستوى الجاهزية للفرق المشاركة، ويتنافس المشتركين في نسخة هذا العام في أربع فئات وهي الفئة العادية من 9 إلى 19 سنة، فئة كرة القدم من 10 إلى 19 سنة، فئة التحدي المتقدم من 17 إلى 25 سنة، والفئة المفتوحة من 9 إلى 19 سنة.ووفقاً للجدول الزمني للمسابقة ستبدأ التصفيات النهائية على مستوى المملكة خلال الفترة 6 - 7 أكتوبر 2019م بمشاركة أكثر من 300 متسابق، بينما ستقام التصفية العالمية في دولة المجر خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر 2019م وسيشارك 8 فرق مؤهلة لتمثل المملكة في الأولمبياد العالمي لأول مرة.وستنعقد المسابقة بالشراكة مع عدة جهات حكومية وهي: وزارة التعليم ووزارة الطاقة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووحدة التحول الرقمي، وجمعية إنسان، وشراكة تقنية من شركة الاتصالات السعودية STC.يذكر أن المسابقة في نسختها السابقة في 2018 اشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب أعمارهم ما بين 7-25 سنة من 70 دولة حول العالم، وأكثر من 30 ألف فريق، فيما حضر المسابقة النهائية أكـثر من 3 آلاف مشارك، ونظم فيها أكثر من 30 ألف متطوع.// انتهى //11:40ت م0048