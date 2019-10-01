أبها 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري في أحياء مدينة أبها، من خلال إعادة تأهيل الحدائق العامة ورفع مخلفات البناء.وأشارت الأمانة في تقرير إحصائي أصدرته اليوم، أنها أنهت خلال شهر محرم المنصرم إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق العامة إضافة إلى تأهيل مساحات مفتوحة تقدر بـنحو 896 م2 لتكون ملاعب مخصصة للأطفال بأحياء مدينة أبها.وأوضح تقرير الأمانة أنه ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري تم خلال الشهر الماضي رفع أكثر من 125 ألف م2 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع في مدينة أبها ومعالجة نحو 734 حاوية نظافة.// انتهى //12:32ت م0071