الرباط 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم الأنباء عن شروع مجلس الأمن الدولي مع بداية الشهر الجاري في جلسات مغلقة تخصص لمناقشة ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء، تمهيدًا لصدور قرار يجدد ينتظر أن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.وتابعت الصحف الانتخابات الرئاسية بالجزائر التي حددت موعدها يوم 12 ديسمبر المقبل، وتناقلت الأنباء عن التحضيرات الجارية على الحدود بين سوريا والعراق، لإعادة فتح المعبر الحدودي البوكمال المغلق منذ ستة أعوام.وأخبرت الصحف عن فوز الزعيم النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس في الانتخابات البرلمانية التي تلقى فيها اليمين المتطرف هزيمة كبيرة فيما حقق حزب الخضر مكاسب كبيرة.// انتهى //12:32ت م0072