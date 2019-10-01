تونس 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن تسارع الحراك السياسي الداخلي مع قرب موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى رفض المحكمة الإدارية كل الطعون المقدمة من عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وبالتالي تثبيت نتائج الدور الأول القاضية بترشح كلًا من قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني.ونقلت حديث عدد من السياسيين والقانونيين عن مأزق سياسي يواجه الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بسبب تواصل سجن المترشح الثاني القروي.وكتبت صحف الثلاثاء في الشأن المغاربي، عن الهدوء الهش في العاصمة الليبية بعد معارك عنيفة، الأمر الذي يعطي بريق أمل في الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وخاصة مع التأكيدات الأخيرة لأطراف أممية بضرورة الحوار لحل الأزمة في ليبيا.عربيا، أوردت تأكيد وزارة الخارجية الروسية أنه تم القضاء على تنظيمي داعش و"النصرة" في سوريا، وإشارتها إلى ضرورة مواصلة القتال ضد البؤر الإرهابية الأخرى وخاصة في إدلب.وكتبت صحف تونس دوليًا، عن تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حرب أهلية في بلاده إذا تمكن الديمقراطيون من تنحيته من منصبه.// انتهى //12:49ت م0075