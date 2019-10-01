بورت مورسبي 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأجلت السلطات في غينيا الجديدة اليوم، عدداً من سكان مدينة بابوا بسبب ثورة بركان " أولاوون" .وأفاد مرصد رابول لنشاط البراكين، أن هذا البركان تسبب يونيو الماضي في نزوح ما بين 7 آلاف و13 ألف شخص من منازلهم، ولا يزال العديد من النازحين في مراكز الإيواء منذ ذلك الوقت.يٌذكر أن البركان "أولاوون" يعد من الأخطر في العالم، وهو على قائمة تضم 16 من البراكين التي تجري دراستها، نظرا لما تمثله من خطر ثورات كبيرة وعنيفة.// انتهى //12:54ت م0078