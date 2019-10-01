بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع عقد الشراكة بين الزاد الخيري ببريدة وإدارة سجن بريدة.ووقّع عقد الشراكة من جانب الزاد الخيري المدير التنفيذي فهد القرعاوي، وعن إدارة سجن بريدة مدير الإدارة المقدم مساعد الرعوجي، حيث يهدف عقد الشراكة إلى تخصيص أحد الأجنحة داخل سجن بريدة ويتولى الزاد الخيري الإشراف عليه وتقديم البرامج الهادفة التي من شأنها صلاح النزلاء، إيماناً من الطرفين بأهمية الخدمة المجتمعية وتفعيل دور الجمعيات الخيرية والأجهزة الأمنية في خدمة المجتمع المحلي والمشاركة في العملية الإصلاحية.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تبذله القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لتطوير العمل في السجون، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة بتنفيذ ما أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، من برامج تطويرية وإصلاحية لنزلاء السجون، والحرص على البرامج التأهيلية لنزلاء السجون الذين سيفرج عنهم.وثمن سموه الجهود المبذولة التي تقدمها المديرية العامة للسجون، مؤكداً أهمية الاهتمام بالنزلاء وتطوير مهاراتهم فكرياً واجتماعياً ووظيفياً لمساعدتهم في تكوين نظرة إيجابية عن أنفسهم والمجتمع الخارجي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الزاد الخيري تجاه النزلاء التي ستسهم في تغيير سلوكهم وتجعل منهم أفرادًا نافعين في مجتمعهم، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.حضر توقيع الاتفاقية مدير السجون بمنطقة القصيم العميد خالد الجربوع، والمدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.// انتهى //12:55ت م0079