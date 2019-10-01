الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) للعنصر النسائي برتبتي ( جندي أول ، جندي ) للتعيين عليها في مدينة الرياض.وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .// انتهى // // للصحف //12:56ت م0080