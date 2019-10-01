أبيدجان 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسقُتل عشرة أشخاص في معارك بين فصيلين مسلحين في قريتي بانجاو وليوتو بولاية أواكا بجمهورية أفريقيا الوسطى، التي تشهد حربًا أهلية منذ 2013.وأفاد مسؤول بالجهة أن المعارك أدت إلى فرار السكان إلى داخل الأدغال، والقرى المجاورة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات أدت إلى اشتعال النيران في عدد من منازل مدينة بانجو ومسجد القرية.يٌذكر أن أفريقيا الوسطى بلد غني بالموارد الطبيعية ويشهد منذ 2013 حربًا أوقعت آلاف القتلى وأرغمت نحو 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 4,7 ملايين نسمة، على الفرار من منازلهم.// انتهى //12:57ت م0081