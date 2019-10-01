القاهرة 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسبدأت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية.ويرأس المنتدى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وإفريقية.ويبحث المنتدى التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، والتحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والإفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والأفريقي.// انتهى //13:02ت م0082