سياسي / منتدى الإرهاب بالقاهرة يبحث التدخلات والتحديات في الدول العربية والأفريقية
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
القاهرة 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واس
بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية.
ويرأس المنتدى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وإفريقية.
ويبحث المنتدى التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، والتحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والإفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والأفريقي.
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13:02ت م
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