الأحساء 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسسجلت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل في الأحساء خلال النصف الأول من عام 2019، (1758) قضية واردة تتعلق بالخلافات العمالية، بلغت منها نسبة القضايا المنتهية بالصلح بين الطرفين 68% من إجمالي عدد القضايا.وأوضح مدير مكتب العمل بمحافظة الأحساء عبدالعزيز المغنم أن قضايا الخلافات العمالية بإدارة التسوية العمالية يتم إرسالها والتحقق منها حاليا إلكترونيا عن طريق برنامج "ودي" اختصار للوقت والجهد، وذلك منذ شهر تقريبا، مشيراً إلى أن المكتب تمكن من إعادة 11.514.464 ريالاً إلى مستحقيها من الموظفين والعمال المواطنين والأجانب خلال النصف الأول من عام 2019، لافتاً إلى أن جلسات الصلح والمفاهمة مستمرة للوصول إلى تسوية رغم تحول البرنامج إلى إلكتروني.من جانبه أشار مدير إدارة التسوية الودية مجدي المسبح إلى أن النسبة الأكبر في القضايا كانت للمواطنين بواقع 54.72%، بينما بلغت نسبة قضايا الأجانب 45.28%، مؤكداً على أنه يجب على الموظف قراءة بنود العقد جيدا قبل التوقيع مع الاحتفاظ بنسخة منه، وذلك لحفظ حقه أو إرجاع حقه في حال وجود خلاف، ولمعرفة حقوقه وواجباته وما تم الاتفاق عليه بينه وبين صاحب المنشأة، لافتاً إلى أن إدارة التسوية بالمكتب تنظر دائما إلى تفاصيل العقد في قضايا التسوية والخلاف.// انتهى //13:15ت م0085