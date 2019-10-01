جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسعقدت جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة للعام ١٤٤١هـ ، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" لقائها التعريفي اليوم بفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة بحضور معالي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب والأمين العام للجائزة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزة عين الدين ومدير عام الفرع وليد بن غازي بافقيه وممثلي الجهات ذات العلاقة وممثلي وسائل الإعلام .وتحدث في مستهل اللقاء مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقية، حول النجاحات التي حصدتها الجائزة طيلة الأعوام السابقة، وتميزها في نسختها لهذا العام وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومتابعة معالي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب .وعبر عن اعتزاز وزارة الإعلام ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة، باستضافة فعاليات اللقاء التعريفي للجائزة، والتي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عاداً الإعلام، شريك رئيس في نهضة هذه الجائزة وتألقها منذ نسختها الأولى .من جانبه بين معالي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب أن أهداف الجائزة ومجالاتها ، والتي تتركز في أن تكون محافظة جدة الرائدة في تكريم الإبداع والمبدعين في منطقة مكة المكرمة، إلى تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة، والتكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية.وأبرز ما حققته الجائزة التي تصل لعامها الثالث في تجسيد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، والاسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي، كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض وثائقي عن الجائزة وما مرت به من مراحل تطوير منذ انطلاقتها في نسختها الأولى ، وصولاً إلى نسختها الثالثة الحالية لهذا العام .بدورها دعت محافظة جدة كافة أطياف المجتمع للمشاركة في جائزة جدة للإبداع التي معها ينطلق الإبداع والتميز في مجالات متعددة على مستوى الأفراد والمؤسسات ، وتسجيل مبادراتهم للمساهمة في الحراك الثقافي والتنموي بمحافظة جدة حيث يبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ ٠٨ / ٠٢ /١٤٤١هـ وآخر موعد بذلك بتاريخ ٧ / ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط ‏jeddahawards.orgالجدير بالذكر أن جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة لعام 1441هـ تضم مجالات إبداع اللغة العربية "لغة القرآن" ، والإبداع الحكومي ، والإبداع الأمني ، والإبداع المجتمعي ، وإبداع رواد الأعمال ، وإبداع الأفراد .// انتهى //14:23ت م0114