بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 اكتوبر 2019 م واسشهدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم سمو أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة، حفل اللجنة التنموية النسائية بمناسبة اليوم الوطني الـ89، أمس، والمقام بمقر اللجنة بمدينة بريدة، بحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, وعضوات اللجنة التنموية النسائية.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك كلمة ألقتها نائبة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة مستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي قدمت من خلالها الشكر والتقدير لسمو الأميرة عبير المنديل على تشريفها الحفل ، مبينةً أن الوطن يزهو بشبابه وفتياته من خلال ما يقدمونه من عطاء وعلم وتعلم، وأن هذه البلاد التي تأسست على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وطيلة 89 عامًا تسعى بشكل مستمر في الاستثمار في أبنائها من خلال تعزيز قدراتهم وتنميتها في شتى المجالات.وأكدت سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة، على أن الثروة الحقيقية لأي مجتمع هو العنصر البشري ولا يمكن أن يكون هذا العنصر ذا مردود إيجابي مستمر النفع مالم يكن وطنياً، مشيرة إلى أن هذه المناسبة عامل مهم في مواصلة تحفيز شباب وفتيات هذه البلاد المباركة للنهل من العلم ليكونوا أكثر نجاحًا ونفعًا وتفوقًا في بناء هذا الوطن المبارك .وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة عبير المنديل المحامية الجوهرة العريني, والمحامية نوره الجفن, والمحامية جميله الأطرم, بعد الجهود التي بذلنها في مبادرة "حماية" من خلال إقامة عدد من الندوات التثقيفية بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة تحت عنوان "التحرش في بيئة العمل والمسؤولية الجنائية بجرائم الابتزاز".// انتهى //14:26ت م0117