الباحة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري.وفي بداية الاستقبال رحب سموّه بالعمري متمنياً له دوام التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها، فيما استعرض رئيس القطاع الجنوبي للمياه أهم منجزات القطاع خلال فصل الصيف الماضي, ومنها ارتفاع متوسط الكميات الموزعة الى أكثر من 125 ألف متر مكعب يومياً, وزيادة تغطية ساعات الضخ المستمر في شبكات المنطقة.وبين المهندس العمري أن رحلة التحول القادم في قطاع المياه ومستهدفات تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه.في حين أشاد سمو الأمير حسام بن سعود بما تقدمه الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة على الجهود المبذولة لخدمة أهالي وزوار المنطقة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ تحقيقا لرؤية المملكة 2030.من جهته أعرب رئيس القطاع الجنوبي للمياه عن شكره و امتنانه لسمو أمير المنطقة لما يجده قطاع المياه من دعم كبير من لدن سموه أدى الى تحقيق العديد من المنجزات في المشاريع والعمليات التشغيلية وخدمات العملاء.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, و مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع.//انتهى//14:29ت م0119