الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، رئيس قسم الجزيرة العربية بجهاز العمل الخارجي الأوروبي قابرييلا مون ويرا، يرافقه مسؤول ملف المملكة واليمن ألفارو بينلوتش، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وأبرز الدكتور الربيعة خلال اللقاء المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن ومختلف دول العالم واتفاقات الشراكة مع المنظمات الإنسانية لدعم أعمال وأنشطة المركز في اليمن.كما بحث الجانبان الجهود الرامية لتعزيز التعاون لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم، مستعرضين جوانب تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تسببها الصراعات في دول العالم.من جهته أثنى قابرييلا مون وير على جهود المركز لإغاثة الشعب اليمني ودوره في إيصال المساعدات للمحتاجين هناك، مشيدًا برسالته الإنسانية.// انتهى //14:31ت م0120