الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر الممثلية الدائمة لجمهورية فنلندا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، ممثلة فنلندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي مينا كيفيماكي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وقدم معاليه نبذة عن برامج المركز ومشروعاته التي امتدت في 44 دولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وفتح آفاق تعاون بين المملكة وفنلندا بهذا الخصوص.وتحدث الجانبان عن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.وعبرت مينا كيفيماكي عن استحسانها وتقديرها الكبيرين لأعمال المركز الإنسانية ومساعداته للمتضررين في أنحاء العالم.// انتهى //14:33ت م0121