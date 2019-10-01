بروكسل 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر الممثلية الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، ممثل ألمانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي كلاوس ميشيل، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز للمحتاجين في عدد من الدول، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون بين البلدين بهذا الخصوص.وأكد معاليه حرص المملكة ودول التحالف للوصول للحل السياسي السلمي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.من جهته أشاد كلاوس ميشيل بالجهود الإغاثية والإنسانية للمركز والصدى الإيجابي الذي لاقاه من المجتمع الدولي.// انتهى //14:33ت م0122