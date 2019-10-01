الخبر 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساستفاد 1707 أفراد من الأسر التي ترعاها جمعية "ود" الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بمحافظة الخبر , من 40 برنامجاً تطويرياً وتنموياً قدمتها الجمعية لمستفيديها خلال الأربعة أشهر الأخيرة الواقعة في الإجازة الصيفية ، حيث تنوعت هذه البرامج بين العلمية والاجتماعية والتدريبية والصحية بالتعاون مع العديد من ذوي الاختصاص والجهات الحكومية والخاصة.وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية "ود" الخيرية نعيمة الزامل سعي الجمعية المستمر لتقديم البرامج النوعية التي تسهم في بناء الفرد وتنمية الأسرة في المجالات الحياتية ، وتستفيد منها الأسر التي ترعاها الجمعية ومختلف أفراد المجتمع ، مبينة أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بفترة الصيف تم تنفيذ نخبة من الأنشطة والفعاليات الأساسية التي تضمنت 1815 ساعة تطوعية ومن أهمها نادي الفتيات الصيفي وبرنامج نجاحات التعليمي وبرنامج أنا قادر التدريبي لذوي الإعاقة ومركز ود السعادة للأطفال ومعرض روائع حرفية بمجمع الراشد بمشاركة الحرفيات والأسر المنتجة.وأوضحت الزامل أن الجمعية اختتمت أمس مشاركتها في معرض صنعتي للأسر المنتجة بمشاركة 16 أسرة منتجة من الأسر التي ترعاها الجمعية ، وذلك في المعرض الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية من سمو أمير المنطقة الشرقية ، مضيفة أن الأسر المستفيدة داخل الأركان تنوعت مشاركاتها بالحرف اليدوية من السعف والخياطة وفن الديكوباح والخزف وغيرها ، حيث شهدت أركانهم التعريفية إقبالا مميزا من الزوار طوال فترة المعرض.// انتهى //14:34ت م0123