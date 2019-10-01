الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأطلق المركز السعودي لسلامة المرضى، موقعًا إلكترونيًا توعويًا يهدف إلى تثقيف مرضى السكري على كيفية استخدام الإنسولين والتعايش مع السكري.يأتي ذلك ضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم القطاع الصحي والمرضى، وهي أحد الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030.وشدد المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي على الدور المناط بشركات القطاع الخاص، وقال: "إن المركز السعودي لسلامة المرضى يهدف إلى نشر مبدأ السلامة في كل المجالات، ويفتح مجالًا رحبًا لشركات القطاع الخاص في الأفكار التي تنعكس إيجاباً على المجتمع، خصوصًا في المجالات التي تعد جزءًا من حياة المرضى بشكلٍ يومي".وأضاف: "التعاون الذي أبرم يعد نموذجًا في النشر، إذ تم اعتماد طريقة رقمية في النشر من خلال موقع إلكتروني يتضمن نصائح وتوجيهات لمرضى السكري عبر فيديوهات علمية، تم تنفيذها بجودة عالية وبمحتوى علمي مُحكم، مشيرًا إلى أنها جربت عبر مختصين في السلامة الدوائية".// انتهى //14:38ت م0124