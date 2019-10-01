جيزان 2 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسناقش المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان مع وفد من الخبراء الزراعيين برئاسة المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب وأعضاء الوفد ومسؤولي القطاعات الزراعية بالمنطقة، مدى إمكانية إدخال محاصيل جديدة ضمن التركيبة المحصولية للمنطقة .وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمركز التدريب الزراعي أمس استعراض الدراسة المتخصصة في تطوير وتعزيز التركيبة المحصولية بمنطقة جازان، مطلعين على أهداف الدراسة في تقييم الأنماط الحالية لإنتاج المحاصيل المحلية بجازان والاستخدام الأمثل للموارد، وتجربة وإظهار إنتاج المحاصيل باستخدام أفضل الممارسات الدولية المناسبة محليا.وأقرّ المجتمعون توفير عدد من الخبراء الدائمين والمؤقتين في منطقة جازان خلال المدة المقبلة ، وتعيين خبراء في مجال المحاصيل والخضروات والفواكه الاستوائية والبن ، وتخطيط وإدارة مزارع إرشادية وتصميم البحوث بالتعاون مع مراكز عالمية ، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل للموظفين والمزارعين والتركيز على إدخال محاصيل وأصناف جديدة بما يتناسب مع ظروف المنطقة مثل الفاكهة الاستوائية، والبن، والفُل والنباتات العطرية، والكينوا وغيرها .كما شهد الاجتماع مناقشة اختيار الموقع المناسب في منطقة جازان ، لتنفيذ مشروع حماية سلالة النحل البلدي بغرض حفظ وتحسين السلالة المحلية في المملكة لتحقيق عدد من الأهداف في توصيف السلالة المحلية شكليًا وجينيًا ، وتحديد مناطق وجود الطوائف الأكثر نقاوة، والحد من استيراد طرود النحل المرزوم ، وتحسين سلالة النحل المحلية وخاصة فيما يتعلق بإنتاج العسل، وكذلك بناء القدرات من خلال "التأهيل والتدريب وتوفير المعلومات والبيانات".كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج تربية الملكات وإنتاج الطرود بالمنطقة ضمن مخرجات وأهداف هذا المشروع التنموي الطموح الذي يعزز حرص واهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة واستجابتها لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنفيذ مشاريعها طبقًا لأفضل الممارسات المتبعة.// انتهى //14:41ت م0126