بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم ، ثلاثة عقود تشغيلية لصيانة وتشغيل مباني ومرافق فرع الجامعة بالقطاع الجنوبي، ومباني كليات القطاع الغربي، بقيمة إجمالية 55.684.437 ريالووقع مدير الجامعة عقدًا لتشغل وصيانة والنظافة لمباني كليات القطاع الغربي بمبلغ 28.198.800 ريال، وعقد تشغيل وصيانة مباني ومرافق فرع الجامعة القطاع الجنوبي بمبلغ ١٤.٩٢٦.٥٨٧ ريال ، وعقد نظافة فرع القطاع الجنوبي بمبلغ 12.559.050 ريال.ووقعت العقود بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي.// انتهى //14:45ت م0128