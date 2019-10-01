نجران 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأقامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس, دورة الحاسب الآلي لمنسوبي أمن المنشآت بالمنطقة، وذلك بمقر الكلية في المدينة الجامعية.وأوضح عميد العمادة الدكتور صالح نمران الحارثي، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في تطوير المهارات الأساسية اللازمة لاستخدام الحاسب الآلي بالاعتماد على نظام التشغيل ويندوز، إلى جانب التعرف على الأجزاء الأساسية للحاسب والمهارات الأساسية لمعالجة النصوص وطباعتها باستخدام برنامج معالج النصوص وورد.وأشار الدكتور الحارثي إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة كجزء من رسالتها، وكذلك انطلاقاً من التعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الحكومي.// انتهى //15:46ت م0163