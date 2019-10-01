الرياض 2 صفر 1441 الموافق 1 أكتوبر 2019 واسشاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل" وعدد من القطاعات الصحية في المنطقة في تنظيم الحملة الوطنية لمكافحة السمنة في مدارس البنين والبنات.وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في منطقة الرياض الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري أن هذا التعاون يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لمكافحة السمنة الذي يصادف 11 أكتوبر، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر السمنة والحد من انتشارها وخفض نسبة انتشارها لدى أفراد المجتمع، ومكافحتها، خاصة لدى الأطفال والبالغين، إضافة إلى تيسير حالة الأفراد ذوي السمنة من خلال حالتهم النفسية والسلوكية وتحسين الوضع الصحي للوصول إلى الوزن المثالي أو شبه المثالي وخفض معدل الوفيات المبكرة بسبب الأمراض غير السارية.وأشار الدكتور الهاجري إلى أن مفهوم السمنة يشير إلى أنّها الحالة التي يصل فيها مؤشر كتلة الجسم إلى أكثر من 30 كجم/م2، وتكون هذه الزيادة في الوزن ناتجة عن عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام بأصنافه المختلفة والطاقة المستهلكة في الجسم، مبينا أن تقارير منظمة الصحة العالمية كشفت عن أن أكثر من 1.4 مليار فرد بالغ يعانون زيادة الوزن، وأكثر من نصف مليار يعانون السمنة عالمياً؛ ما يشكل خطورة يجب معها تضافر جهود الجميع لتدارك عوامل ظهورها والحد من انتشارها، وأن السمنة وزيادة الوزن عوامل تؤدي إلى الوفاة بنسبة أكبر من سوء التغذية .يذكر أن الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل" تأسست عام 2010 وتعد الجمعية الخيرية الصحية الوحيدة في مجال مكافحة السمنة على مستوى السعودية.//انتهى//15:48ت م0164