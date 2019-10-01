تونس 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى القائم بالأعمال بالإنابة، الوزير مفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، عصام بن صالح الجطيلي بمقر السفارة اليوم، وفدًا من الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية من وزارة الصحة بالمملكة خلال زيارتهم للعاصمة تونس .وترأس الوفد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض العسيري .ومن المقرر أن يعقد الوفد أجتماعات مع الوكالة التونسية للتعاون الفني .// انتهى //15:55ت م0167