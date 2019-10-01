الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساستعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المعايير والشروط اللازمة لمنح الشركات والمؤسسات والموظفين التأهيل اللازم لممارسة نشاط الكشف عن تسربات المياه، حيث ناقشت أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في المجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها الوزارة اليوم بعنوان: "التصاريح اللازمة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد الاستهلاك وكشف التسربات للمياه" في مقر الوزارة اليوم في الرياض، وذلك لتقديم نبذة عن التنظيم، وعرض اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات والموظفين، والتدريب إضافة إلى أخذ مرئيات العموم.وقدمت الوزارة، عرضاً مرئياً حول الخطوات التي ستتخذها لتنظيم هذا المجال، والمتطلبات اللازمة لحصول الشركات والمؤسسات على التأهيل اللازم لممارسة النشاط، والنموذج المعتمد للتسجيل.وأكدت الوزارة أنها ستنظم في الخطوة الثانية ورشة عمل تحضيرية لمساندة المستفيدين، وستكون في الرياض، سيتبعها ورش عمل تعريفية في عدد من المناطق، مشيراً إلى أن فترة التسجيل للشركات والمؤسسات ستنتهي في تاريخ 22 أكتوبر، وستكون ورشة العمل التحضيرية في 3 نوفمبر، والاختبار التحريري للشركات المسجلة والمجتازة للمتطلبات في 12 نوفمبر المقبل، لتعلن بعدها الوزارة في موقعها الإلكتروني عن الشركات والمؤسسات المؤهلة التي استوفت الشروط المطلوبة، ويحق لها ممارسة النشاط وفقاً للمعايير المحددة.ولفتت الوزارة، إلى أن المعايير التي وضعتها تشمل، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، واوضحت أنه يجب أن تحقق الشركات والمؤسسات أكثر من 60 % من هذه المعايير للحصول على التأهيل الازم، كما سيتم في المرحلة المقبلة تنظيم دورات تدريبية، تستهدف المهنيين الجدد وذوي الخبرات في هذا المجال.وتشمل خطوات الحصول على التأهيل لمزاولة نشاط الكشف عن تسربات المياه، التسجيل في موقع الوزارة، وتقديم الشهادات اللازمة للتأهيل، واجتياز الاشتراطات الموضوعة، ، حيث ستنشر قائمة دورية بالشركات المعتمدة والمصرح لها بممارسة هذا النشاط للجمهور، إضافة إلى تقييم الأداء المستمر لتلك الشركات.// انتهى //15:57ت م0168