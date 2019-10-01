أبها 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم, جلسات لقاء "المتحدثون الرسميون في الجامعات السعودية .. الإشكالات والطموحات"، الذي نظمته جامعة الملك خالد, بحضور المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية, ومتحدث وزارة التعليم للتعليم الجامعي، وذلك في مبنى الإدارة بالجامعة.وشهد اللقاء خمس جلسات حوارية متنوعة على مدى يومين، شارك فيها المتحدثون الرسميون في الجامعات السعودية، كما شاركت فيها بعض الشخصيات الإعلامية والأكاديمية.وتضمن اللقاء في يومه الأخير ورشة عمل "المتحدث الرسمي ووسائل الإعلام" قدمها الدكتور علي شويل القرني، تناول خلالها مفهوم المتحدث الإعلامي ومدى فهم المنشأة لدوره وكذلك المجتمع، وأهمية وجود خطة استباقية أو دليل إجرائي للتعامل مع الأزمات الإعلامية، والتدريب والتأهيل للمتحدث الإعلامي، وكيفية تعامل المتحدث مع الإعلاميين.واختتم اللقاء بحلقة نقاشية حول "رؤى جديدة لعمل المتحدث الرسمي" نوقشت خلالها علاقة المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام ودوره المنوط تجاه القضايا المطروحة، ومعايير اختيار المتحدث الرسمي للجامعات، وأهمية توفير فريق عمل متكامل ضمن نطاق عمله، كما تطرقت لأهمية تدريب المتحدثين الإعلاميين وتوفير قاعدة بيانات معرفية شاملة بالمنشأة.وصدر عن اللقاء عدة توصيات منها إيجاد الآليات التي تكفل للمتحدث الرسمي سرعة الوصول إلى المعلومة التي يستند عليها في تقديم ما يحتاجه الإعلام المتنوع والمتسارع من معلومات أو إجابات في وقت مناسب، إضافة إلى انعقاد هذه اللقاءات الدورية للمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية، واستضافة بعض الأسماء الإعلامية التي يمكن أن يفاد منها في عمل المتحدث الرسمي، كذلك وضع لائحة أو دليل ينظم عمل المتحدث الرسمي في الجامعة، ويحدد مسؤولياته، وواجباته، وحقوقه، واستحداث مسمى مساعد للمتحدث الرسمي.كما تضمنت التوصيات التنسيق والتكامل بين إدارات العلاقات العامة والمراكز الإعلامية والمتحدث الرسمي، لتؤدي عملها المنوط بها، وعمل دورات متخصصة للمتحدثين الرسميين وللإعلاميين.// انتهى //15:57ت م0169