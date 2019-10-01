طرابلس 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأعلنت القوات البحرية الليبية اليوم إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال صبراتة.وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه بعد تلقي بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ أبحرت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) في عملية بحث وإنقاذ وتمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 31 مهاجرًا غير شرعي.وأوضح أن عملية الإنقاذ تمت بالقرب من المنصات النفطية حوالي 65 ميل شمال صبراتة، مشيرا إلى أن 25 شخصًا من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من ساحل العاج، و3 من السودان، ومثلهم من تشاد.وأشارت القوات البحرية إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سُلِّموا إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.// انتهى //15:58ت م0171