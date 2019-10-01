نجران 02 صفر 1441هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان بالمنطقة، حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز العيش الكريم للمواطن، وفق التوجيهات الواضحة والسخية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.وشدد شموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنطقة، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اليوم، على تضافر جهود كل الجهات الحكومية والأهلية المعنية، لتصفير أرقام احتياجات المنطقة من الإسكان، وقال "هدفنا أن نرى تغيير أرقام الاحتياج الواردة في سجلات الإسكان إلى الصفر، وهذا ليس بمستحيل، ولا عذر لنا إن لم نحققه أمام الدعم السخي من القيادة، إن تم توجيه الجهود إلى المسار الصحيح".واستعرضت اللجنة التنفيذية حالة مستهدفات الإسكان التنموي بالمنطقة، واحتياجات المنطقة من الأراضي في المدينة والمحافظات والمراكز وواقع مشاريع الإسكان والخط الزمني لإنجازها.واستمع سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة والأعضاء إلى إيجاز عن منصة "جود" قدمه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، مانع بن محمد الصقور، موضحًا أنها إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفرادًا ومنظمات، لتقديم يد العون والعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية، تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية، والتي انطلقت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بمبلغ ١٠٠ مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين ـ أيده الله ـ بمبلغ ٥٠ مليون ريال.//انتهى//16:01ت م0172