مكة المكرمة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم, جلسات مؤتمر "العمل الخيري .. مقاصده وقواعده وتطبيقاته"، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لمدة يومين بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.وناقشت الجلسة العلمية الأولى 3 أوراق علمية في محور المقاصد الشرعية في العمل الخيري, الورقة الأولى تحدثت عن "العمل المؤسسي وأثره على العمل الخيري في ضوء المقاصد الشرعية"، والثانية عن "المقاصد المرعية في الأعمال الخيرية، المقاصد المعنوية أنموذجاً"، والأخيرة تناولت "دور العمل الخيري في تجسيد مقاصد الشريعة الإسلامية".فيما تناولت الجلسة العلمية الثانية 3 أوراق علمية، وهي : "إسهامُ العمل الخيْري في حِفظ مقصِد النفس - دراسة في ضوابط النظر والتنزيل -", و"أثر مراعاة مقاصد الشريعة في استثمار العمل الخيري وتوجيهه"، و"إسهام مؤسسات العمل الخيري المستدام في إقامة مقاصد الشريعة الإسلامية".بينما استعرضت الجلسة العلمية الثالثة 4 أوراق علمية ناقشت محور دور المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري, حيث تناولت الورقة الأولى "دور المملكة في أعمال الإغاثة والعمل الخيري في العالم"، والثانية "دور المملكة العربية السعودية الخيري في منطقة القرن الأفريقي"، أما الثالثة كانت عن "دور المشاريع الخيرية السعودية الدولية في مُراعاة المقاصد الشرعية للعمل الخيري بالبلدان الفقيرة والأقل نمواً"، بينما تطرقت الورقة الأخيرة إلى "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري في الخارج".// انتهى //16:03ت م0174