الجبيل الصناعية 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل المهندس مصطفى المهدي، في مكتبه بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة (لندي) ستيف أنجل والوفد المرافق له، الذي يزور مدينة الجبيل الصناعية.وناقش اللقاء أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على المناخ الاستثماري لمدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية المتميزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.كما التقى الوفد بالمسؤولين في قطاع الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل في مركز الزوار واستمع إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار، إضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان.واطلع الوفد على فيلم وثائقي يشمل مراحل تأسيس الهيئة الملكية بالجبيل والدور الذي لعبته في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال إنشاء مدينة صناعية في شرق المملكة جلبت العديد من الصناعات المختلفة مما ساعد في جلب رؤوس الأموال وتوطين الخبرة والتقنية ورفع كفاءة الكوادر السعودية في مجال عملها.ثم تجول الوفد في مركز الزوار وتعرف على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية، وأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة والرائدة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعد الأضخم على مستوى العالم، كما قام الوفد بجولة على المنطقة الصناعية الثانية وأطلع على الفرص الاستثمارية من على أرض الواقع.وفي الختام قدم أعضاء الوفد الشكر لمسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل على حسن الضيافة والاستقبال، معربين عن إعجابهم بما شاهدوه من إنجازات تنموية محققة على أرض الواقع.// انتهى//16:04ت م0175