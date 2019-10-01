الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم , مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض للاطلاع عن قرب على الخِدْمات التي يقدمها للمرضى والمراجعين، وكان برفقته مسؤولون بصحة الرياض.وقد تجول الدكتور التويجري على مرافق المجمع وزار الأجنحة التنويمية والتقى النزلاء والمراجعين واستمع إلى بعض المعوقات التي تعوق تقديم أفضل الخِدْمات، مؤكدا السعي مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عاجلة لها، كما استعرض خطة تطوير الخدمة النفسية بالمنطقة.وخلال الزيارة شاهد المدير العام لصحة الرياض خطة المجمع التوسعية التي تهدف إلى زيادة استيعاب المرضى والتي بدأ بعضها خلال العام الماضي، حيث قدم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني تفصيلا عن الأعمال والبرامج واستعرض الإحصاءات التي تؤكد الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين خلال 10 سنوات الماضية، إضافة إلى جهوده في تكثيف برامجه الوقائية والتوسع في البرامج التأهيلية، وأكد سعي المجمع إلى تدشين عدد من التحسينات وافتتاح أجنحة تنويمية جديدة، ومنها جناح لتنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث سيكون المجمع أول مستشفى في المملكة يتيح خدمة التنويم لهذه الفئة العمرية من المرضى.وفي ختام الزيارة أشاد التويجري بالخِدْمات والبرامج التي يقدمها المجمع ومشاريعه التحسينية وإنجازاته التي حققها خلال مسيرته في خدمة المرضى.// انتهى //16:05ت م0176