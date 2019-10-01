الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسبدءاً من شهر سبتمبر 2019 م تم منع تداول البطاقات القديمة لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية في الأسواق "النجوم"، واستبدلت بالشكل الجديد (المستويات).ويهدف تغيير شكل بطاقة كفاءة الطاقة من "النجوم" إلى "المستويات" لتوحيد هوية البطاقة لجميع المنتجات وخاصة مع دخول منتجات جديدة (النشافات والسخانات)، وكذلك لرفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ولتسهيل قراءة البطاقة.وتوضح "البطاقات الجديدة" (المستويات ) قدرة الجهاز ترشيد استهلاك الطاقة ، مثل "المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات ،سخانات المياه، ومنتجات الإنارة".ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة" وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".وجاءت هذه الخطوة استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، ولتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.// انتهى //16:14ت م0177