الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسيلتقي فريق الترجي التونسي مع ضيفه النجمة اللبناني غداً على الملعب الأولمبي في رادس التونسية ، ضمن إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.وحصد الترجي تعادلاً ثميناً في لقاء الذهاب بعد أن تأخر بهدف لمراد الهذلي لاعب النجمة في الدقيقة 69 ، قبل أن يهز عبدالقادر بدران شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 92.ويمتلك الترجي أفضلية التأهل للمرحلة المقبلة ، حيث يكفيه التعادل سلباً أو الفوز بأي نتيجة لضمان اللحاق بالمتأهلين إلى ثمن النهائي ، في المقابل يحتاج الفريق اللبناني الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف ، لاقتناص بطاقة التأهل .// انتهى //17:40ت م0200