رياضي / كأس محمد السادس للأندية الأبطال : الترجي التونسي يلتقي النجمة اللبناني غداً في إياب دور الـ 32
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس
يلتقي فريق الترجي التونسي مع ضيفه النجمة اللبناني غداً على الملعب الأولمبي في رادس التونسية ، ضمن إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
وحصد الترجي تعادلاً ثميناً في لقاء الذهاب بعد أن تأخر بهدف لمراد الهذلي لاعب النجمة في الدقيقة 69 ، قبل أن يهز عبدالقادر بدران شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 92.
ويمتلك الترجي أفضلية التأهل للمرحلة المقبلة ، حيث يكفيه التعادل سلباً أو الفوز بأي نتيجة لضمان اللحاق بالمتأهلين إلى ثمن النهائي ، في المقابل يحتاج الفريق اللبناني الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف ، لاقتناص بطاقة التأهل .
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17:40ت م
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