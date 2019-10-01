القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر723 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت مليارًا وسبع مئة مليون جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 990 مليون جنيه.وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 68ر1% ليبلغ مستوى 84ر14496 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 35ر1% ليبلغ مستوى 43ر527 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 55ر1% ليبلغ مستوى 61ر1414 نقطة.// انتهى //17:41ت م0201