الطائف 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسزار وفداٌ من منظمة الصحة العالمية جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف، وذلك في إطار تقييم معايير مدينة الطائف لاختيارها مدينة صحية لعام 2019م.واطلع الوفد على إنجازات الجمعية، وما تقدمه من خدمات لأكثر من 5200 يتيم ويتيمة، وإلى أكثر من 2000 أسرة، إضافة إلى خدماتها المتنوعة للمستفيدين من الأيتام داخل الطائف وخارجه.يذكر أن جمعية "كهاتين" لرعاية الأيتام بالطائف تعنى بتقديم البرامج التربوية و الثقافية، إضافة إلى ما تقدمه من برامج تتضمن الدعم المالي والعيني للأيتام واليتيمات المسجلين في الجمعية.// انتهى //17:41ت م0202