نيويورك 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسبدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع ، مدعومة بمكاسب شركات التقنيات وقبيل إصدار بيانات لقطاع التصنيع ستخضع لتحليل المستثمرين الساعين لاستقاء مؤشرات جديدة على الطلب المحلي في أكبر اقتصاد في العالم.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 45.71 نقطة بما يعادل 0.17 % ليصل إلى 26962.54 نقطة، وأرتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 6.95 نقاط أو 0.23 % إلى 2983.69 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 27.49 نقطة أو 0.34 % إلى 8026.83 نقطة.// انتهى //17:42ت م0203