عرعر 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسينظم مركز التنمية الاجتماعية بعرعر التابع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، فعالية بعنوان "كبارنا بركه وعطاء" بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر 2019، وذلك في المسطحات الخضراء بشارع النخيل.وتهدف الفعالية إلى غرس القيم في نفوس الناشئة تجاه المسنين المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وإبراز دور هذه الفئة العمرية وإسهاماتها في تنمية المجتمعات وقدرتها على العطاء، حيث قدم مركز التنمية الاجتماعية بعرعر الدعوة للجميع لحضور الفعالية ودعمها.// انتهى //17:43ت م0205