سيهات 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، أمس ورشة عمل بعنوان " تاج التميز.. تاج علم " قدمتها المدربة عاتقة بنت أحمد الشيخ، بحضور عدد من الطالبات، وذلك في مقر الجمعية في مدينة سيهات.وأكدت المدربة الشيخ أن صياغة الهدف المستقبلي واستكشاف القدرات والمهارات الحقيقية الكامنة لدى الفتيات من شأنه أن يعزز ثقة الطالبة بنفسها ليكون حافزاً لحصد التفوق، مبينة أهمية أن تتعرف الطالبات على الطرق الصحيحة للاستذكار، وإدارة الوقت وجدولة الأولويات.وحذرت الطالبات من الطاقة السلبية التي قد تدفع بها للتراجع وعدم التفوق، مشددة على الإعداد النفسي الدراسي، بتحديد الهدف الدراسي الذي يتطلب الجد والاجتهاد الذي يستحق العمل من أجله.واختتمت الورشة بتدريب الفتيات على عدة أنشطة تناولت صياغة الهدف المستقبلي بكل دقة ووضوح، بما يمكنهن من رفع سقف الطموحات لديهن، ويحقق لهن رؤية مستقبلية يسعين للوصول إليها بإذن الله.// انتهى //17:43ت م0206