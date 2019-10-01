عنيزة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة برنامج "عشرة ريالات "، يمكن المتبرعين من تقديم 5 مساعدات للمحتاجين بمبلغ 10 ريالات .وأوضح مدير الجمعية خالد الحميدي أن فكرة البرنامج تقوم على فتح المجال للمتبرعين للمساهمة بأكبر عدد من البرامج التي يحتاجها المستفيدين المسجلين في الجمعية، وهي برنامج كفالة الأيتام والمساعدات النقدية، والمساهمة في سداد أجرة المنزل والصدقة الجارية وكسوة المحتاج ، مشيراً الى الجمعية منحت المتبرعين طرق متعددة للمساهمة في هذه الحملة من خلال مكتب التبرعات بالجمعية أو التحويل البنكي على الحسابات المخصصة لبرنامج .يذكر أن عدد الأسر المسجلة في الجمعية أكثر من 1156 أسرة في عنيزة، وتسعى الجمعية لتأمين جميع احتياجاتهم من خلال ما يصلها من تبرعات المحسنين .// انتهى //17:44ت م0207