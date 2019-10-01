جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسانتخبت جمعية حفظ النعمة ، بمنطقة مكة المكرمة ، عبدالله بن أسامة فيلالي رئيساً لمجلس إدارتها الجديد ، وخالد بن رده الحارثي نائباً للرئيس ، بالإضافة إلى اختيار 4 أعضاء للجمعية .جاء ذلك خلال عقد الجمعية، بمقرها في جدة أمس، الاجتماع العمومي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، ومسؤولين من مركز التنمية الاجتماعية بجدة .وهنأ مدير مركز التنمية الإجتماعية بجدة رامي بن محمد عز الدين، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المُنتخب على الثقة الممنوحة لهم من أعضاء الجمعية العمومية، متمنياً أن تكون الثقة حافزاً لتقديم المزيد من الجهود لصالح الجمعية والمستفيديمن من خدماتها .يُذكر أن جمعية إطعام الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مؤسسة غير ربحية متخصصة في حفظ النعمة ، وإيقاف الهدر الغذائي ، تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن الجمعيات الرائدة التي تعمل باحترافية ، ورسالتها دعم الشراكة والتوعية بين أطياف المجتمع من خلال حفظ النعمة ، وذلك وسط مفهوم تكامل اجتماعي ، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في حفظ 6 ملايين وجبة على مستوى المملكة .// انتهى //17:44ت م0208