جيزان 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر2019 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية القلب اليوم، دورة تدريبية بعنوان " الإسعافات الأولية " وذلك بمقر الكلية .وأوضحت المساعدة الصحية بالكليه حليمة حكمي أن الدورة التي قدمتها الممرضة أحلام جابر, تضمنت عددًا من المهارات والمعلومات في مجال الإسعافات الأولية وأهم عمليات الإسعاف الأولى كالإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع النزيف والصدمات والحروق والكسور، بهدف نشر مبادئ ثقافة الإسعافات الأولية، ورفع الوعي الذاتي لمنسوبات الكلية ومتدرباتها.وبينت أن إقامة مثل هذه الدورات يأتي وفاءً من الكلية بمسؤولياتها المجتمعية والاهتمام بالقضايا المتعلقة بأهمية صحة المرأة والأسرة ، ورفع مستوى الوعي الصحي ، ودعم وتعزيز ممارسة الأنشطة الثقافية التطوعية.// انتهى //18:55ت م0233