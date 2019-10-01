سياسي / السلطات التونسية تحبط محاولتي هجرة سرية نحو ايطاليا وايقاف 33 شخصًا
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
تونس 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس
أوقف حرس الشواطئ التونسي 33 شخصًا انطلقوا في هجرة سرية من الشواطئ الشرقية التونسية بنابل والمنستير نحو ايطاليا على متن مركبين بحريين واقتادهم لليابسة .
وجاء في بيان للداخلية التونسية ان السلطات الأمنية أبقت على ستة منهم رهن الإيقاف للمثول أمام القضاء وأطلقت سراح الباقين .
وفي منطقة جرجيس جنوبا القت القوات الامنية القبض على اثنين من منظمي الرحلات البحرية السرية نحو اوروبا .
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18:56ت م
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