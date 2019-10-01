تونس 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأوقف حرس الشواطئ التونسي 33 شخصًا انطلقوا في هجرة سرية من الشواطئ الشرقية التونسية بنابل والمنستير نحو ايطاليا على متن مركبين بحريين واقتادهم لليابسة .وجاء في بيان للداخلية التونسية ان السلطات الأمنية أبقت على ستة منهم رهن الإيقاف للمثول أمام القضاء وأطلقت سراح الباقين .وفي منطقة جرجيس جنوبا القت القوات الامنية القبض على اثنين من منظمي الرحلات البحرية السرية نحو اوروبا .// انتهى //18:56ت م0234