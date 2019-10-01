حائل 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسنظم تعليم حائل ممثلاً بإدارة الإشراف التربوي وإدارة التوجيه والإرشاد أمس دورة تدريبية بعنوان " مهارات تعديل السلوك " لمشرفي ومرشدي الإرشاد الطلابي وذلك بمبنى الإدارة.ويهدف اللقاء الذي قدمه أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور خالد السعدي إلى تطوير مهارات المرشد الطلابي في كافة الجوانب المهنية والفنية والتخصصية .// انتهى //18:57ت م0235