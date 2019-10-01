الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسنظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء اليوم في مقرها بمدينة الرياض ورشة عمل عن الاستقدام شارك فيها عدد من الإعلاميين، بحضور وكيل خدمة العملاء والشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي ووكيل السياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني ووكيل الشؤون الدولية ماهر القاسم والمشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي عبدالعزيز الشمسان.وتهدف الورشة إلى عرض أبرز قرارات الوزارة لتطوير آليات الاستقدام وتسهيل إجراءاته، والمبادرات المختصة بالاستقدام والاستقدام المطور، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الخدمات التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال ومنها خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية)، وأيضًا خدمتها عبر منصة قوى ومنها "قوى الاستقدام والموافقة اللحظية" والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وخدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا من خلال وحدات الخدمات المساندة، وعرض التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وتخفيض الاستقدام من الفلبين عبر خدمة معروفة.واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح بين الإعلاميين ووكلاء الوزارة، تبادلوا من خلالها الرؤى والمقترحات والآراء لتطوير هذا القطاع، والتعليق على أبرز قراراتها الأخيرة، بما في ذلك إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بسبب المخالفات.// انتهى //19:00ت م0236