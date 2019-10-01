الدمام 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستنطلق غداً فعاليات ملتقى الدمام الأول للديودراما, التي ينظمها بيت المسرح التابع للجنة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام ، بمشاركة 5 فرق مسرحية محلية, وذلك على مسرح الجمعية بالدمام.وأوضح مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن هذا الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يأتي امتداداً للفعاليات التي خطط لها بيت المسرح كحاضنة مسرحية شبابية، تسهم في تنشيط الحراك المسرحي المحلي، حيث نظم البيت في وقت سابق ملتقيات للنص المسرحي، وللحكواتي، ولمسرح المونودراما.وبين أن مسرح الديودراما هو مسرح ثنائي، حيث يقدم العرض شخصيتان فقط، ويملك جميع مواصفات العرض المكتمل وتشارك في هذه العروض فرقة مسرح الرياض بمسرحية "السيد بوت" من تأليف علي الغامدي وإخراج محمد عبد القوي ، وفرقة كواليس بعرضين ، "الموقوف رقم 80" من تأليف عباس الحايك وإخراج عبد الجليل الحرابة، و "منتصف الليل وحيداً" من تأليف ياسر الحسن وإخراج عبد العزيز الزياني.كما تشارك فرقة جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بعرض "بزوغ القمر" من تأليف ليدي جريجوري وإعداد وإخراج صبحي يوسف، أما جمعية الثقافة والفنون بالدمام ستشارك بعرض "المسخ" من تأليف إشراق الروقي وإخراج ماجد السيهاتي.// انتهى //19:03ت م0238