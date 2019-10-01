تبوك 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأقام النادي الأدبي بتبوك أمس، محاضرة بعنوان "أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية" للدكتور متعب المحفوظ الغامدي, ضمن الفعاليات التي نظمها النادي بمناسبة اليوم الوطني الـــ89 للمملكة.واستعرضت المحاضرة جهود الدولة السعودية في حماية حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك التوسعة والعناية بها من قبل حكام المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وعرضت المحاضرة التي قدمها وأدارها رئيس النادي الأدبي بتبوك الدكتور نايف الجهني المعنى الاصطلاحي واللغوي لمعنى الأمن, كما تضمنت عدة محاور تاريخية تناولت الحالة الأمنية للأماكن المقدسة قبل العهد السعودي وما آلت إليه بعد دخولها تحت لواء الدولة السعودية الحديثة، وكذلك عمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما والعناية بهما في العهد السعودي الزاهر.واستعرض الدكتور الغامدي في محاضرته عدة قصائد شعرية تصف الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية لمنطقة الحجاز قبل وبعد العهد السعودي الحديث ودور الشعر والشعراء في نقل الصورة الأمنية التي كان عليها قاصدي بيت الله الحرام من الخوف وقلة الأمن قبل العهد السعودي.وشهدت المحاضرة مداخلات عدة من مثقفي المنطقة الحاضرين.// انتهى //19:10ت م0241