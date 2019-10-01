عام / أمطار غزيرة على منطقة جازان
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
جيزان ٣٠ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م واس
هطلت مساء اليوم ، أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان و ضاحية الملك عبدالله ، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، ومحافظات صبيا وأبو عريش و العارضة وأحد المسارحةً وصامطة والطوال والحرث وبيش والدرب وفرسان والداير بني مالك وهروب والعيدابي وضمد وفيفا والريث ، وكافة المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
//انتهى//
19:10ت م
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