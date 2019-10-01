جيزان ٣٠ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م واسهطلت مساء اليوم ، أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان و ضاحية الملك عبدالله ، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، ومحافظات صبيا وأبو عريش و العارضة وأحد المسارحةً وصامطة والطوال والحرث وبيش والدرب وفرسان والداير بني مالك وهروب والعيدابي وضمد وفيفا والريث ، وكافة المراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.//انتهى//19:10ت م0242