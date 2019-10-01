بيروت 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.72 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 789.96 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 34 ألفاً و653 سهماً، بقيمة 281 ألفاً و239 دولاراً ، نفّذت من خلال 15 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و801 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و857 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:35ت م0249