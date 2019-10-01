الرباط 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأجرى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب خالد الصمدي اليوم بالرباط، مباحثات مع رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالكويت محمد إبراهيم الزكري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبالخصوص التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد، إلى جانب إمكانيات استفادة الجامعات والطلبة بالمغرب من تجارب وخبرات الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، في مجال تقنيات التعليم، وإرساء مناهج تعليم مبتكرة.كما تناولت مباحثات الجانبين تطوير خبرات الجامعات المغربية فيما يتعلق بالتعليم الافتراضي والتعليم عن بعد، الذي أضحى توجهًا دوليًا يهدف إلى تنويع العرض الجامعي وتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من الاستفادة من التعليم العالي.وتعد الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، التي تأسست سنة 2002 ، مؤسسة جامعية غير ربحية تسعى إلى توفير فرص التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من الطلبة في العالم العربي، ولها ثمانية فروع في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان والبحرين والسودان وعمان وفلسطين، علاوة على الكويت التي تحتضن مقرها الرئيسي.// انتهى //19:41ت م0251