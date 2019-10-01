مأرب 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسناقش محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم مع مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بول كريتشلي، دور المنظمة في دعم المجتمع المحلي والنازحين وايجاد حلول مناسبة لمشكلة اللاجئين الأفارقة المقيمين بمأرب.وأوضح مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المنظمة بصدد إعداد دراسات لإقامة مركز إنساني بالمحافظة, وسيكون مجمعاً يستوعب كل منظمات الأمم المتحدة ليكون من خلاله العمل المشترك بالتنسيق مع السلطة المحلية بهدف تقديم المساعدة للمجتمع المحلي واللاجئين في محافظة مأرب والمحافظات اليمنية المجاورة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية الأخرى كل في مجال اختصاصه.// انتهى //19:43ت م0252